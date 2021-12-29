В России будут отслеживать нарушения прав из-за религии или национальности

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Федеральные и региональные органы исполнительной власти c 2022 по 2025 год будут проводить мониторинг нарушений прав граждан на основании национальной, языковой или религиозной принадлежности, в том числе при приеме на работу, а также отслеживать публикации СМИ о таких нарушениях.

Этот мониторинг предусмотрен в плане мероприятий по реализации в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики. Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил этот план, сообщила пресс-служба правительства.

План, в частности, предусматривает мониторинг обращений "о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях".

Отслеживанием публикаций в СМИ о таких нарушений займется Федеральное агентство по делам национальностей.

Всего в плане 112 пунктов, среди которых есть "Мониторинг состояния межнациональных (межэтнических) отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских частей, а также проведение мероприятий, направленных на обеспечение межнационального согласия в Вооруженных силах страны".

Отдельным пунктом в плане значатся меры по социально-культурному развитию цыган.

Еще один раздел плана посвящен социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество. В частности, там предусмотрены мероприятия по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, в том числе студентов, а также разработка комплекса мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в российских школах.