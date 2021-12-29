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Сбитой велокурьером белгородке присудили 300 тыс. руб. за моральный вред

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Белгорода взыскал 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу женщины, пострадавшей в результате ДТП с велокурьером. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

"Белгородка была сбита на пешеходном переходе сотрудником известной фирмы доставки еды, передвигавшемся на велосипеде", - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

"Женщина получила травмы, в частности, оскольчатый перелом левой локтевой кости со смещением", - уточняется в сообщении.

Пострадавшей вызвали скорую помощь прохожие. Виновник с места происшествия скрылся. В соответствии с заключением прокурора компенсация морального вреда взыскана с его работодателя – службы доставки.

Белгород

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