Российские стратегические ракетчики в 2022 году проведут более 200 учений

В них планируется задействовать Ясненский полк с "Авангардами"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в следующем году проведут свыше двух сотен учений различного уровня, сообщает в четверг Минобороны России.

"Всего будет проведено более 200 учений различного уровня, 12 из которых - командно-штабные учения (КШУ) с ракетными соединениями", - говорится в сообщении.

"Самыми масштабными будут КШУ, проводимые комиссией командования РВСН с Ясненским и Новосибирским ракетными соединениями. На эти учения будут привлекаться силы и средства военных округов, видов и родов войск", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области, в декабре 2019 года заступил на боевое дежурство первый полк, вооружённый комплексом "Авангард".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Он разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). По оценкам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат", которые придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по кодификации НАТО - SS-18 "Сатана").

По данным Минобороны, "военнослужащие РВСН в рамках учений выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования".