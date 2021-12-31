Что случилось этой ночью: пятница, 31 декабря

Итоги телефонного разговора Путина и Байдена, новые испытания "Циркона" и продление "дачной амнистии" до 2031 года

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин и Джо Байден провели 50-минутный телефонный разговор. Кремль назвал беседу "откровенной и деловой", Белый дом - "серьезной и содержательной". Стороны выразили готовность продолжать диалог. Американский лидер заверил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, и предупредил, что страны Запада готовы ввести масштабные санкции в случае вторжения России на Украину. Путин ответил, что такие санкции могут привести к полному разрыву отношений РФ с США.

- Ракету "Циркон" на испытаниях успешно запустили с фрегата и с подлодки. Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил в общей сложности около десяти пусков, экипаж атомной подводной лодки "Северодвинск" провел две испытательные стрельбы "Цирконом".

- Президент РФ подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года и о расширении этой программы. По принятому в прошлом году закону "дачная амнистия" действует до 1 марта 2026 года.

- Конференцию ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия снова перенесли из-за COVID-19. Теперь ее планируется провести в августе. Проведение конференции, на которой будут подведены итоги выполнения ДНЯО, откладывается уже два года.

- Космонавты Шкаплеров и Дубров пожелали землянам в 2022 году стойкости и новых достижений. Сами они встретят Новый год на МКС, где соберутся "у импровизированного новогоднего стола" с коллегами-астронавтами.