Конференцию ООН по ДНЯО снова перенесли из-за COVID-19

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Участники запланированной на январь 2022 года конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) согласились перенести форум на август в связи с резким всплеском заражений коронавирусом в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, и в одноименном штате, сообщают СМИ.

Проведение конференции, на которой планируется подвести итоги выполнения ДНЯО, из-за пандемии COVID-19 откладывается уже в течение двух лет.

Решение было принято после консультаций участников форума с председателем конференции Густаво Злаувиненом.

"Это достойное сожаления решение, но нынешние обстоятельства не оставляют нам другого выбора", - заявил Злаувинен.

В среду в американском штате Нью-Йорк был зарегистрирован новый антирекорд случаев заражения COVID-19: 67 тыс. случаев, что на 64% больше, чем днем ранее. Правительство штата также сообщило о 97 смертях, связанных с COVID-19.