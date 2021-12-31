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Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово
Флаг частично признанной республики Косово
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Москва расценивает решение косовских властей о высылке российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) как провокацию против России и ООН, не имеющую правовых последствий, заявили в посольстве РФ в Белграде (Сербия).

"Расцениваем это "решение" Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе дипмиссии.

"Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий", - подчеркнули в посольстве.

В посольстве рассчитывают, что "косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК", добавили в пресс-службе.

"Призываем ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников", - добавили в посольстве.

Власти частично признанной республики Косово ранее в пятницу сообщили, что приняли решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК. В Приштине заявили, что это решение принято "из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово".

Косово Россия ООН

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