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"АвтоВАЗ" с опозданием ушел на новогодние каникулы

"АвтоВАЗ" с опозданием ушел на новогодние каникулы
Завод "АвтоВАЗа" в Тольятти
Фото: DPA/TAСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" приостановило работу на период новогодних праздников с 31 декабря по 9 января включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

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"АвтоВАЗ" планировал уйти в отпуск с 28 декабря, но был вынужден перенести эти дни новогодних каникул и объявить днями отпуска период августовского простоя.

"АвтоВАЗ" во второй половине года регулярно вводит временные простои из-за дефицита полупроводников. Компания пытается компенсировать вынужденные приостановки, продляя рабочие недели и балансируя продолжительность смен в зависимости от текущей ситуации с поставками. Продленные недели на производстве периодически отменялись. Рабочими, как сообщалось, были почти все декабрьские выходные.

Проблемы у "АвтоВАЗа" не раз возникали, в частности, с поставками на конвейер компонентов от самарского представительства компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault на производственных линиях N1 (ПАП B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) в Тольятти и модели Lada Vesta в Ижевске.

За 11 месяцев 2021 года продажи "АвтоВАЗа" в РФ составили 320,795 тыс. машин (+6% к 2020 г. и -1,8% к 2019 г.), доля рынка бренда Lada - 22,3% (-0,2 п.п.). Дефицит чипов с августа увел динамику продаж компании в отрицательную зону на уровне более -30% г/г (в сентябре - более -50%), что нивелировало восстановительный рост первого полугодия.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца этого года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В четверг, 30 декабря, завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в новую совместную компанию - "Лада Авто Холдинг".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Лада Авто Холдинг" зарегистрировано в Москве в сентябре 2021 года. Уставный капитал компании составляет 16,472 млрд рублей. Гендиректором СП является Андрей Шпак.

АвтоВАЗ

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