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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле Северных Курил

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее в Тихом океане у Курильских островов, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмическое событие произошло в субботу днем по местному времени. Его эпицентр находился в 8145 км северо-восточнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 56 км под морским дном.

Курильские острова землетрясение

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