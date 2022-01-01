Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле Северных Курил
Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее в Тихом океане у Курильских островов, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
Сейсмическое событие произошло в субботу днем по местному времени. Его эпицентр находился в 8145 км северо-восточнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.
Очаг сейсмособытия залегал на глубине 56 км под морским дном.