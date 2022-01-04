В ДТП с автобусом в центре Воронежа пострадали 11 человек

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Воронежские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали одиннадцать человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 13:20 по московскому времени на Московском проспекте.

"Водитель автобуса" Лиаз" не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на бордюрный камень. По предварительным данным, в результате происшествия за медицинской помощью обратились 11 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.