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Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в понедельник в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3.

"Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта",- сообщило ведомство.

"На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС", - заявили военные.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем канале в Мах сообщил, что ТУ-22М3 при заходе на посадку упал в Боханском районе, недалеко от села Каменка.

"По предварительной информации, экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет. С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр", - написал Кобзев.

К месту происшествия выехали оперативные службы.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire).

Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Ту-22М3 Минобороны Иркутская область
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