Нева и Финский залив прогрелись до плюс 18 градусов

Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вода в Финском заливе и Неве прогрелась до плюс 18 градусов, сообщил в соцсети начальник Гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области Александр Колесов.

"Температура воды в водоемах Ленинградской области (...) на грани массового купания и в реках, и в крупных водоемах. На прошлой неделе, когда был наиболее теплый период в нашем регионе, она успела прогреться до плюс 18-20 градусов даже в Финском заливе. Но в дальнейшем более прохладная погода и дожди не позволили продолжить прогрев", - написал он.

В понедельник температура воды в Неве и Финском заливе в Кронштадте - плюс 17-18 градусов.

На прошлой неделе Роспотребнадзор объявил пригодными для купания только семь акваторий Ленинградской области - в Приозерском районе. В Петербурге купаться не рекомендовано.

В понедельник днем в Петербурге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, местами гроза. Воздух прогреется до плюс 20-22 градусов.

По словам Колесова, со вторника осадков в городе будет меньше, станет холоднее.

"Наиболее прохладными ожидаются среда и четверг, они с дождями, еще и ветер западного направления до 8-13 м/с будет, так что температуру надо ждать максимальную всего плюс 15-17 градусов", - отметил синоптик.

К выходным воздух снова прогреется выше плюс 20, добавил он.