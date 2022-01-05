Число российских фигурантов иностранных санкционных списков перевалило за 3,8 тыс.

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Число российских фигурантов иностранных санкционных списков по состоянию на 31 декабря составило 3 835, в том числе 2 281 физлицо и 1 554 компании, подсчитали аналитики проекта X-Compliance.

На начало сентября эти показатели составляли соответственно 3 685, 2 205 и 1 480.

Всего на конец 2021 года в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Австралии, Канады, Японии и Украины напрямую поименованы 18 917 лиц, то есть доля российских граждан и юрлиц составляет около 20%.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 18,3% занимаются производством, 17,5% - торговлей, 12,7% - транспортом, логистикой и связью, 8,3% - научными исследованиями и разработками, 8,3% представляют финансовый сектор, 4,9% - энергетический.

Помимо компаний, прямо поименованных в санкционных списках, под ограничения подпадают и их дочерние структуры. По подсчетам X-Compliance, действие блокирующих санкций США может распространяться в рамках "правила 50%" на 461 российскую компанию, неблокирующих - на 1 тыс. 908.

Чаще всего за год обновлялись списки США, ЕС и Великобритании, а из регуляторов наиболее активным был американский OFAC (218 обновлений).