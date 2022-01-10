Ученые РАН сравнили перспективность месторождений Аляски и Чукотки

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Шельф Чукотки представляет интерес для прогноза нефтегазоносности дальневосточного сектора российской Арктики. Такое мнение содержится в статье экспертов Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН, опубликованной в журнале "Геология и недропользование".

Он может оказаться столь же перспективен, как и нефтяные месторождения Аляски в США, считают эксперты.

Они подчеркивают, что российский шельф общей площадью более 6 млн кв. км занимает первое место в мире по своей протяженности. По прогнозным оценкам, начальные извлекаемые энергетические ресурсы шельфа составляют около 100 млрд т.у.т., из них 80% сосредоточено в Арктике. Большими перспективами обладает дальневосточный шельф. Так, бассейн шельфа Восточно-Сибирского и Чукотского морей простирается с запада на восток от островов Анжу до побережья Аляски, составляя половину континентальной окраины Азии.

"В Восточной Арктике наибольший интерес с точки зрения нефтегазоносности представляет гигантский Северо-Чукотский окраинно-шельфовый рифт, развивавшийся главным образом в мелу и кайнозое: Северо-Врангельско-Геральдская гряда, в частности Западно-Врангелевское и Восточно-Сибирское поднятие, Восточная периклиналь антеклизы де Лонга. Приблизительно 60 нефтяных и газовых месторождений были открыты в Северной Аляске. Большинство концентрируется вдоль мыса Барроу. Два крупнейших нефтяных месторождения и много мелких нефтяных месторождений находятся в структурно-стратиграфических ловушках. Нефтяной потенциал Северной Аляски оценивается около 30 млрд куб. м нефти и около 160 трлн куб м природного газа", - отмечают эксперты.

"Аляска - наиболее разведанный район США, содержит 40% неоткрытых запасов Америки. Запасы нефти на Аляске составляют 0,896 млрд баррелей. Доказанные резервы нефти в США составляют 28,4 млрд баррелей, из которых почти треть приходится на Аляску. Северная Аляска, включая северный склон и соседние шельф моря Бофорта и Чукотский континентальные шельфы, содержит более 30 биллионов баррелей (4,8 биллионов т) нефти. Этот геологически сложный регион, включающий перспективные горизонты от юрских до третичных отложений, остается передовым эксплуатационным фронтом", - говорится в статье.

Изотопный состав углерода нефти месторождений Аляски и Чукотки свидетельствует о близости их параметров. Северный склон Аляски, включающий соседний шельф Бофорт и Чукотский континентальные шельф, является одним из оставшихся нефтяных эксплуатационных фронтов и оценивается как наиболее перспективный для открытия нефтяных и газовых ресурсов. Осадочный чехол Анадырской впадины сложен терригенными породами позднемелового, палеогенового и неогенового возраста. Их суммарная мощность достигает 6-7 км. Фундаментом являются мезозойские породы, отмечают сотрудники РАН.

"Выполненный сравнительный анализ месторождений Аляски и Чукотки представляет интерес для прогноза нефтегазоносности Дальневосточного сектора российской Арктики. Полученные результаты свидетельствуют о близости значений нефти месторождений Аляски и Чукотки", - резюмируют эксперты.