Россия потратит почти 60 млн рублей на защиту Байконура от террористов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году увеличит финансирование программы по профилактике правонарушений в городе Байконур до 62 млн рублей, из которых 58 млн выделят на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования и культуры, сообщает в понедельник городская администрация.

"Размер финансирования программы существенно увеличен", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что обстановка в городе и на космодроме Байконур в Казахстане остается спокойной.

7 января администрация города Байконур сообщила, что в связи с имевшими место в Казахстане террористическими проявлениями на территории Кызылординской области, где расположен Байконур, до 19 января установлен повышенный ("синий") уровень террористической опасности.

Обострение ситуации в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Особый режим функционирования Байконура

Космодром и город Байконур (до 1995 года - город Ленинск) вместе образуют комплекс "Байконур", состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, 4 пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры.

Комплекс "Байконур" взят в аренду Россией у Казахстана на период до 2050 года. На период аренды населенный пункт наделяется статусом "город федерального значения РФ с особым режимом функционирования".

В Байконуре действует российская администрация. Казахстан имеет на Байконуре представительства своих министерств и ведомств и специального представителя президента.