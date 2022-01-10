Прокуратура начала проверку лагеря в Прикамье после жалоб на клопов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку информации СМИ об искусанных клопами детях в лагере в Березниках (Пермский край), сообщается на сайте надзорного ведомства региона в понедельник.

Прокуратура организовала проверку соблюдения прав детей на "безопасные условия отдыха". Основанием стали сообщения об укусах клопами в детском оздоровительном лагере города Березники.

Сотрудники ведомства проверят качество оказанных услуг, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в лагере.

По данным местных СМИ, в одном из детских лагерей в Березниках в период зимних каникул детей покусали клопы, которые завелись в матрасах. Из-за праздничных дней вызвать специалистов для проведения инсектицидной обработки не удалось. Вожатые самостоятельно попытались вывести насекомых, но их попытки оказались безуспешными.