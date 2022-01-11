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Один человек погиб в результате взрыва газа в пятиэтажке на Сахалине

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Во вторник днем в пятиэтажном доме в Южно-Сахалинске взорвался газ, в результате один человек погиб, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Как отмечается, взрыв произошел в доме по улице Южно-Сахалинская, 19. Жильцов дома эвакуируют.

По данным пресс-службы мэрии Южно-Сахалинска, на месте происшествия работают спасатели.

Пресс-служба ГУ МЧС региона уточняет, что в результате взрыва в квартире выбило дверь. В настоящее время ведется ликвидация возгорания в квартире на площади 15 квадратных метров.

Спасатели вывели из дома шесть человек, в их числе один ребенок. Одного жителя дома вызволили из "огненного плена".

Отмечается, что дом, где произошел взрыв, не газифицирован.

В соцсетях очевидцы выкладывают фото и видео, на которых видно, что взрыв произошел в квартире на первом этаже. Взрывной волной в этой квартире выбило дверь и окна.

Южно-Сахалинск

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