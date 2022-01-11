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Сотрудники МЧС РФ обезвредили более 40 тыс. взрывоопасных предметов в 2021 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пиротехники МЧС России уничтожили более 40 тыс. взрывоопасных предметов за 2021 год, сообщила пресс-служба ведомства.

"За год пиротехнические подразделения МЧС России обнаружили и обезвредили свыше 40 тыс. взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что в 2021 году по обращениям граждан было совершено более 800 выездов, в ходе которых было обнаружено и обезврежено свыше 3,2 тыс. взрывоопасных предметов.

Также в ведомстве подчеркнули, что пиротехниками было обезврежено более 1,4 авиабомб времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время в ведомстве порядка 240 пиротехников. В зимний и весенний периоды пиротехнические подразделения МЧС России привлекаются к проведению специальных взрывных работ при подрыве ледовых заторов, а также дроблении негабаритных каменных образований, вызванных сходами селевых потоков.

МЧС РФ

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