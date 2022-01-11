Полицейского из Петербурга оштрафовали за кражу 5 тыс. руб. с карты мигранта

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Красносельский районный суд Петербурга признал бывшего полицейского виновным в злоупотреблении полномочиями и краже. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов.

Полицейский Алексей Бурдилов служил во взводе отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД по Красносельскому району Петербурга. Как установили следствие и суд, в мае 2020 года в поселке Горелово он похитил 5 тыс. рублей с банковского счета гражданина Узбекистана. Поместив иностранца в служебный автомобиль, подсудимый взял его телефон, разблокировал и перевел деньги на подконтрольный счет.

По информации пресс-службы, Бурдилов, действия которого квалифицировали по статьям 285 (злоупотребление полномочиями) и 158 (кража) УК РФ, вину признал полностью.

Суд наказал его штрафом в размере 140 тыс. рублей. С учетом нахождения под домашним арестом сумма снижена до 100 тыс. рублей с рассрочкой на пять месяцев.