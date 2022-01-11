РЖД в 2021 г. увеличили транзит контейнеров из Китая в Европу в 2,6 раза

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Транзит контейнеров из Китая в Европу и обратно по Калининградской железной дороге (КЖД, филиал ОАО "РЖД") составил в 2021 году 126,3 тыс. TEU, что в 2,6 раза больше, чем в 2020 году, сообщила пресс-служба филиала.

При этом из всего объема контейнеров 84,2% были перевезены по мультимодальным маршрутам. По КЖД и затем через порты грузополучателям было отправлено 106,4 тыс. TEU контейнеров из Китая в Европу и в обратном направлении - в 3,6 раз больше, чем за 2020 год.

Как сообщалось, РЖД совместно с UTLC ERA, "Трансконтейнером" и морскими портами Калининградской области активно реализуют долгосрочные планы по увеличению объема перевозимых контейнерных грузов из Азии в Европу через Калининградскую область - до 1,2 млн TEU к 2024 году.

По итогам 2021 года КЖД увеличила грузооборот на 9,4% – до 13 млн 754 тыс. тонн.