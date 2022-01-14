Китай снял ограничения на прием грузов через железнодорожные погранпереходы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Китайские железные дороги с пятницы снимают ограничения на прием грузов через железнодорожные погранпереходы.

По сообщению ОАО "РЖД", компания получила официальное уведомление Пекина.

Ограничения были введены в начале декабря 2021 года в рамках усиления мер по профилактике COVID 19 и контролю над эпидемиологической ситуацией.

Запрет касался передачи всех грузов, кроме контейнерных. "В последние полтора месяца на сторону КНР через Забайкальск в среднем передавалось 6-7 поездов с контейнерами. Со снятием ограничений рассчитываем увеличить объемы перевозок", - сообщает РЖД.

Вместе с тем компания сообщает, что это не будет касаться необработанной древесины, экспорт которой ограничен с 1 января решением правительства. "Практически все вагоны с кругляком, "застрявшие" накануне этого из-за неприёма китайской стороной, по согласованию с грузовладельцами уже перенаправили по новым адресам. Лес будет реализован на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.