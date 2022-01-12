В Алтайском крае подросток умер после курения электронной сигареты

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика, покурившего электронную сигарету (вейп), возбуждено в Алтайском крае, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 10 января в гости к 17-летней жительнице Бийска пришла 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. После того как молодые люди покурили электронную сигарету, им стало плохо.

На следующее утро бабушка девушки обнаружила свою внучку и двух гостей в бессознательном состоянии. Девушки были госпитализированы, мальчика спасти не удалось.