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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:53

Подросток в Екатеринбурге получил ожог и лишился зубов при курении вейпа

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пятнадцатилетний подросток пострадал в Екатеринбурге при взрыве вейпа во время курения, сообщает пресс-группа городской полиции.

Устройство юноша взял у 14-летнего знакомого - тот опасался, что его увидят родители.

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"В вечернее время, когда никого не было дома, пострадавший попытался покурить в своей комнате, для чего открыл окно и включил устройство. Практически сразу раздался хлопок, и подросток ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока, несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 6 июня юноша поступил в местную больницу с рваной раной обеих губ, переломом верхних и нижних резцов, а также ожогом предплечья.

Екатеринбург
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