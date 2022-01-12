Директор Пермского порохового завода и московский бизнесмен арестованы за подкуп

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска арестовал руководителя ООО "Трансолеум М" Константина Еремина (Москва) и гендиректора ФКП "Пермский пороховой завод" Олега Миргородского по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что дело связано с работой Миргородского в ОАО "Новосибирский механический завод "Искра", где он занимал высокий пост до 2014 года.

"Речь идет о многомиллионных суммах. По версии следствия, за вознаграждение Миргородский обеспечивал победу компании Еремина в конкурсах на поставку химической продукции", - сказал источник.

В пресс-службе управления судебного департамента по Новосибирской области "Интерфаксу" подтвердили арест обоих фигурантов.

Еремин и Миргородский обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

АО "НМЗ "Искра" (входит в холдинг "Технодинамика" Ростеха) специализируется на производстве взрывчатых веществ.