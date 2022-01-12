Рабочий мурманского ГОКа погиб при неизвестных обстоятельствах

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мурманские следователи начали проверку по факту гибели рабочего одного из горно-обогатительных комбинатов в Ловозерском районе, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР.

"В дневное время 12 января в вентиляционном уклоне рудника было обнаружено тело работника 1975 года рождения", - сообщили в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что видимых телесных повреждений на нем не обнаружено, для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел на Ловозерском ГОКе.

ООО "Ловозерский ГОК" - производитель редкоземельных металлов. Единственный владелец - ООО "Фин-Проект" (пгт. Ревда, Ловозерский район), которое принадлежит кипрским компаниям Vojiesko Holding, Fullcirkle Facilities Management и Slontecco Investments - по 24,99% долей. Ещё 24,99% принадлежит Игорю Пестрикову, ещё 0,040% - Сергею Кирпичеву, они являются акционерами ОАО "Соликамский магниевый завод".