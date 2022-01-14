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Начальник центра информтехнологий МВД Татарстана отправлен под домашний арест

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Советский районный суд Казани отправил под домашний арест до 12 марта начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану Ленара Самигуллина, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в суде.

Информированный источник уточнил, что в отношении Самигуллина возбуждено уголовное дело по двум эпизодам получения взятки на общую сумму 175 тыс. рублей. Он подозревается в получении этих денег от одной из московских компаний за помощь в заключении контрактов на поставку оборудования в МВД по Татарстану.

МВД региона в свою очередь сообщает, что в настоящее время в министерстве проводится служебная проверка. "В случае установления вины полицейский будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел и понесет наказание в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

Татарстан Ленар Самигуллин

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