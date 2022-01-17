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В Новосибирске сгорел пассажирский автобус

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Новосибирске утром на улице Немировича-Данченко загорелся пассажирский автобус, в котором находилось 35 пассажиров. Никто не пострадал, сообщили в областном управлении МЧС.

Информация о пожаре поступила в МЧС 17 января в 6:50 по местному времени (2:50 по Москве). В 7:07 пожарные ликвидировали открытое горение, а еще через 15 минут полностью все потушили. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

По факту проводится доследственная проверка, сообщили в региональном управлении СК. Прокуроры проверят случившееся на предмет нарушения прав пассажиров, сообщило надзорное ведомство, уточнив, что сгорел автобус маршрута №103.

Новосибирск МЧС СКР прокуратура Новосибирской области

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