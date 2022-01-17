Опрос показал, что соцсети и интернет необходимы ежедневно для 8% россиян

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доля россиян, которым социальные сети и интернет необходимы ежедневно, составляет 8%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Результаты опроса показывают, что среди российских мужчин респондентов, не представляющих свою жизнь без соцсетей, больше, чем среди женщин - 11% и 7% респондентов соответственно.

Практически пятая часть сограждан в возрасте 18-24 лет (19%) не в состоянии провести свой привычный день без использования социальных сетей и интернета.

Среди представителей возрастных категорий доля неспособных отказаться от ежедневного просмотра соцсетей и интернета понижается с повышением возраста: среди сограждан 25-34 лет - 13%, 35-44 лет - 11%, 45-59 лет - 6%, от 60 лет - 4%, отмечают социологи.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 10 января 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.