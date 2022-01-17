"Роснефть" сменила гендиректора научно-технического центра в Краснодаре

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Генеральным директором научно-технического центра "Роснефти" - ООО "НК "Роснефть"-НТЦ" (Краснодар) - стал Андрей Попов, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 23 декабря 2021 года. Он сменил на своем посту Дмитрия Кузьмина, возглавлявшего компанию с января 2017 года, который с 2020 года занимает должность гендиректора АО "ТомскНИПИнефть" (структура "Роснефти").

В документах "Роснефти" отмечается, что в ноябре Попов был в статусе исполняющего обязанности руководителя "НК "Роснефть"-НТЦ".

"Роснефть"-НТЦ" - научно-исследовательский институт, специализирующийся на региональной геологии, научном сопровождении геологоразведочных работ, обработке и интерпретации сейсморазведочных данных. Институт проводит также лабораторные исследования керна и флюидов, подсчет запасов нефти и технико-экономическое обоснование коэффициента ее извлечения, проектирование разработки месторождений. 100% в уставном капитале принадлежит ООО "РН-Актив".