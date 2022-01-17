В Госдуме приняли ряд мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Госдуме предусмотрели ряд мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19, заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"Во-первых, что онлайн-заседания комитетов могут быть удаленные, что в случае необходимости сотрудники аппаратов комитетов могут на удаленке работать тоже", - сказал Жуков "Интерфаксу" в понедельник.

Также он отметил, что решением Совета Думы с трех до двух сокращено количество пленарных заседаний в неделю.

"Пока напряженная ситуация (с коронавирусом - ИФ), заседания будут два раза в неделю. Дальше у нас будут вторник и среда. На этой неделе заседания будут вторник и четверг в связи с выступлением президента Ирана", - уточнил первый вице-спикер.

"Дальше посмотрим, как ситуация складываться будет", - добавил он.

По данным оперштаба на понедельник, 17 января, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 726 случаев - это почти на 1,5 тыс. больше, чем днем ранее.

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех крупных городах России. В Москве выявили 7 529 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 4 132, и это максимум для города за всю пандемию. В Московской области за сутки заболели 3 388 человек.