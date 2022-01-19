Камчатская школьница получила условный срок за ранение ножом младшего брата

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Шестнадцатилетняя школьница на Камчатке приговорена к условному сроку за нападение с ножом на девятилетнего брата, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР в среду.

"Суд признал девушку виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему малолетнему брату (п.п. "б,з" ч.2 ст. 111 УК РФ) и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что девушка-подросток утром 31 мая 2020 года была дома со своим девятилетним братом, "из-за того, что мальчик в отсутствие родителей ведет себя шумно и не реагирует на ее замечания, взяла на кухне нож и нанесла ему девять ударов в область жизненно важных органов".

После этого девушка вызвала скорую помощь, медики приехали быстро и успели спасти мальчика. Мать в день происшествия уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, отец был на работе, информирует пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела следователи допросили 16 человек, в том числе знакомых и учителей, назначено и проведено шесть экспертных исследований. Одна из экспертиз была проведена за пределами Камчатского края, в ходе которой девушка признана вменяемой. Также изучена личность подростка, установлено, что девочка характеризуется положительно, хорошо учится и социально активна. Девушка вину признала и раскаялась, сообщает прокуратура Камчатского края.