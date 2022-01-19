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Самолет рейса Москва - Пафос вынужденно сел в Сочи из-за смерти пассажира

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Самолет авиарейса Москва - Пафос (Кипр) отклонился от маршрута и приземлился в аэропорту Сочи из-за чрезвычайного происшествия на борту, сообщает пресс-служба воздушной гавани в среду.

"В аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс авиакомпании "Победа", летевший по маршруту Москва (Внуково) - Пафос (Кипр). В полете пассажиру, мужчине 1954 года рождения, стало плохо, и он скончался", - говорится в сообщении.

В аэропорт вызвали бригаду медиков, которая констатировала его смерть. "Пассажиры рейса высажены в зону ожидания вылетов, где им будут предложены прохладительные напитки. На борту работают правоохранительные органы. Задержка вылета - до 15:00 по московскому времени", - уточнили в пресс-службе.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Сочи

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