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Жительницу Ингушетии будут судить за смерть ребенка от сильных ожогов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Карабулакский районный суд в Ингушетии рассмотрит уголовное дело 24-летней местной жительницы, по вине которой скончался ее полуторогодовалый сын, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По версии следствия, мать двух мальчиков 2018 и 2020 годов рождения 11 ноября 2021 года в Карабулаке в своем доме оставила их одних на кухне. Через некоторое время дети опрокинули на себя чайник с кипятком, стоявший на газовой плите.

Несмотря страдания детей, женщина не отвезла их в больницу, лечила сыновей народными средствами в домашних условиях. В результате у полуторогодовалого ребенка развилась септикотоксемия (форма сепсиса, развивается при сильных ожогах - ИФ), от которой он скончался через три дня. Второму ребенку был причинен вред здоровью средней тяжести.

Женщине вменяют ч. 1 ст. 109 и ст. 156 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

Ингушетия Карабулак

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