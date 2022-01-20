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Возбуждено дело о взрыве на новосибирском молочном комбинате

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Взрыв на молочном комбинате в Купине произошел при ремонте морозильной установки, по факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143 УК), сообщили в управлении СК по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что на комбинате три человека пострадали при взрыве охладительной системы.

По версии следствия, причиной взрыва стала разгерметизация холодильного устройства в мороженом цеху при его ремонте. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали.

По данным прокуратуры региона, инцидент произошел на складе готовой продукции ООО "Купинское мороженое", где ремонт делали сотрудники ООО "Молочный комбинат Купинский". Уточняется, что произошел хлопок испарителя охладительной системы, в результате происшествия частично обрушились стены, выполненные из сэндвич-панелей. По данным прокуороров, один из пострадавших попал в реанимацию.

Купино Новосибирская область прокуратура Новосибирской области СКР Купинское мороженое

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