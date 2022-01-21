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Умер поэт Анатолий Найман

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Поэт, переводчик и эссеист Анатолий Найман умер в возрасте 85 лет.

"Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу тут позже", - написала в своем фейсбуке журналист и литературный критик Анна Наринская. Найман был ее отчимом.

Найман 17 января был госпитализирован с обширным инсультом, который случился во время его доклада о поэте Осипе Мандельштаме на конференции в ВШЭ.

Поэт родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. В 1959 году он познакомился с Анной Ахматовой, а в дальнейшем стал ее соавтором по переводам итальянского поэта Джакомо Леопарди, а также литературным секретарем. Об этом периоде Найман написал книгу "Рассказы о Анне Ахматовой" (1989).

Найман известен стихами, появлявшимися в самиздате (сборник стихов "Сентиментальный марш", поэмы "Стихи по частному поводу", "Сентябрьская поэма"), а также переводами средневековой французской и провансальской поэзии.

Анатолий Найман

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