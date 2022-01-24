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При пожаре в Петербурге на Лиговском проспекте пострадала женщина

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в жилом доме по адресу Лиговский проспект, 44, загорелась мансарда и чердак. Одной женщине потребовалась госпитализация, она отравилась угарным газом, сообщили в региональном управлении МЧС.

Из здания вывели 72 человека, их разместили в театре "Комедианты".

Пожар начался в 3 часа ночи, сейчас он локализован. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Огонь тушили 73 человека и 16 единиц техники.

По адресу Лиговский проспект, 44 находится доходный дом Перцова, построенный в 1910-1911 годах. Здание признано памятником архитектуры регионального значения.

Петербург МЧС Комедианты

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