При пожаре в Петербурге на Лиговском проспекте пострадала женщина
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в жилом доме по адресу Лиговский проспект, 44, загорелась мансарда и чердак. Одной женщине потребовалась госпитализация, она отравилась угарным газом, сообщили в региональном управлении МЧС.
Из здания вывели 72 человека, их разместили в театре "Комедианты".
Пожар начался в 3 часа ночи, сейчас он локализован. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Огонь тушили 73 человека и 16 единиц техники.
По адресу Лиговский проспект, 44 находится доходный дом Перцова, построенный в 1910-1911 годах. Здание признано памятником архитектуры регионального значения.
Пожар произошел в жилом доме в центре Петербурга— ГлавТвит (@GlavTW) January 24, 2022
Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. pic.twitter.com/ZAFkfOz8sj