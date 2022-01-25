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В РФ могут изменить правила контроля за реализацией крупных госконтрактов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Министерства и ведомства создают рабочую группу для возможной корректировки правил контроля за реализацией крупных госконтрактов, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию ведомств.

"Письмо с просьбой о создании рабочей группы с участием крупнейших подрядчиков и о доработке новых правил в адрес "строительного" вице-премьера Марата Хуснуллина направил первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин, - пишет "Коммерсантъ". - Обращение разослано аппаратом правительства в Минфин, Федеральное казначейство, Минстрой, Минтранс и Минэкономразвития - этим ведомствам надлежит дать на него ответ".

С 1 января текущего года крупные госконтракты, объемом более 1 млрд рублей, переведены на расширенное казначейское сопровождение. Оно предполагает ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности участниками такого сопровождения, а также дополнительный контроль со стороны казначейства расходных деклараций о структуре цены госконтракта, фактов поставки товара и исполнения обязательств.

По мнению участников рынка, такое ужесточение правил казначейского сопровождения больших контрактов осложняет деятельность господрядчиков и может привести к оттоку поставщиков по госзаказу. В частности, Ведяхин отмечает, что правила расчетов по лицевым счетам приведут к "удлинению сроков расчетов с контрагентами, росту кассовых разрывов и нагрузки на оборотный капитал подрядчиков, увеличению потребности в привлечении собственных средств исполнителей, а также сокращению числа субподрядчиков и поставщиков, привлекаемых в целях исполнения контрактов" - поскольку требуют подтверждения со стороны казначейства факта операции, соответствия фактических затрат данным раздельного учета и экономической обоснованности затрат.

По данным "Коммерсанта", в Казначействе и Минстрое опасения рынка не разделяют, но к диалогу ведомства готовы. Минфин, в свою очередь, собирает инициативы заинтересованных сторон.

Сбербанк Александр Ведяхин Марат Хуснуллин Федеральное казначейство Минфин Минстрой

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