Блогера из Кемерова будут судить за разжигание ненависти к силовикам

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Кузбассе завершено расследование дела 36-летнего, ранее судимого жителя Кемерова, которому вменяют возбуждение ненависти и вражды и унижение человеческого достоинства в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст. 282 УК), сообщили в СК.

По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемый, являющийся блогером, выложил видеоролик с высказываниями, направленными на возбуждение ненависти к полицейским.

Ролик нашли сотрудники областного Центра "Э" МВД. Эксперты подтвердили, что действия обвиняемого были направлены на возбуждение розни и ненависти к правоохранителям. При обыске у него дома изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и "специальные технические устройства".

Вины он не признал, со следствием не сотрудничал.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по его делу, скоро дело поступит в суд.