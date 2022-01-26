В России снова будут продавать Opel Astra

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Автоконцерн Stellantis, образованный год назад в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group, решил в конце 2022 года возобновить в РФ продажи обновленного хэтчбека Opel Astra. Эта модель не была представлена на местном рынке со времен закрытия в 2015 году локального производства GM. Однако компания не готова возобновлять локальную сборку в России для этой модели, поскольку в приоритете развитие в сегменте LCV, пишет газета "Ведомости".

Дилеры получат новые машины в IV квартале текущего года, а для покупателей они, скорее всего, будут доступны с 2023 года. За год планируется продать около 1500 Opel Astra.

Глава региона Евразия альянса Stellantis Ксавье Дюшман отметил, что этот автомобиль сделан на платформе PSA, сегмент С (средний, или гольф-класс). В РФ будет предлагаться с бензиновым турбодвигателем. Opel Astra шестого поколения (индекс L) выпускается в Германии с конца 2021 года. Автомобиль в отличие от предшественника производят уже на французской платформе EMP2. В Европе новая Astra предлагается в кузовах хэтчбек и универсал с тремя вариантами двигателя (трехцилиндровый бензиновый с турбиной 1,2 л мощностью 110 или 130 л. с., 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодизель на 130 л. с. и гибрид с возможностью подзарядки).

Окончательная стоимость новинки для России пока не определена, но с импортируемой модели надо будет платить утильсбор, что увеличит ее цену. К примеру, в Германии цены на Opel Astra начинаются от 22 465 евро. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что стоимость машины будет сопоставима с Volkswagen Golf, а цены на эту модель в РФ начинаются уже с 2,7 млн рублей.

Дюшман считает, что Astra может продаваться в России лучше, чем другие легковые модели Opel, представленные здесь, – Crossland и Grandland X. Всего, по данным Stellantis, в 2021 г. в РФ продали лишь 77 кроссоверов Opel Crossland (их начали продавать в мае) и 358 Grandland X. Однако по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 год доля сегмента С в продажах автомобилей в России снизилась с 14,78 до 14% при общем объеме рынка новых легковых машин и LCV в 1,67 млн шт.

Американский концерн GM владел брендом Opel до 2017 года, когда продал его PSA за 2,2 млрд евро. Поэтому предыдущее поколение Astra имело общую платформу с другой моделью GM – Chevrolet Cruise. Нынешний Opel Astra конструктивно схож с Peugeot 308, который в РФ не продается.

В России раньше выпускалось третье (H) и четвертое (J) поколение модели Astra. Седан и пятидверный хэтчбек делал завод GM в Санкт-Петербурге, ныне принадлежащий Hyundai, а универсалы и трехдверные хэтчбеки – "Автотор" в Калининграде. По итогам трех кварталов 2014 г. Astra была лишь на 24-м месте в рейтинге самых продаваемых автомобилей (18 014 машин против 30 157 шт. годом ранее), следует из данных АЕБ.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Stellantis в РФ в 2021 горду выросли на 64,7%, до 18 526 автомобилей. За прошлый год на российском рынке было продано 8 727 машин Peugeot (+93,2%), 4 897 автомобилей Citroen (+50,4%), а также 2 053 автомобиля Opel против 581 шт. годом ранее.

Планы Stellantis на 2022 год

Stellantis планирует увеличить выпуск автомобилей на калужском заводе ООО "ПСМА Рус" в 2022 году в 2,5 раза, до 23 тыс. штук, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Рафаль Трошка. Он напомнил, что номинально мощности завода "ПСМА Рус", совместно принадлежащего Stellantis (70%) и Mitsubishi (30%), позволяют ежегодно выпускать в общей сложности 125 тыс. автомобилей. Говоря о планах производства Stellantis в Калуге в 2023 году, он добавил, что "все будет зависеть от количества заказов, но завод готовится завод к тому, чтобы производить до 65 тыс. автомобилей в год".

В июле прошлого года представители Stellantis заявили, что компания создаст на базе калужского автозавода экспортный хаб и в ближайшем будущем планирует довести ежегодный объем экспорта автомобилей из РФ до 30 тыс. единиц.

В декабре в Калуге были собраны первые автомобили для экспортных поставок. В начале февраля начнутся отгрузки LCV Peugeot Expert, Opel Vivaro, Citroёn Jumpy российского производства в Германию и Польшу, в марте - в Восточную и Северную Европу, с ноября - в Италию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург. В конце текущего года Stellantis планирует наладить в Калуге выпуск фургона Fiat Scudo, который также будет экспортироваться.

Кроме того, концерн намерен отправлять на экспорт выпускаемые на российском заводе дизельные двигатели (1,6 л) и локализовать механические коробки передач, также в том числе под экспорт.