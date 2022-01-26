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Миронов счел, что все фракции Думы готовы поддержать поставки оружия ДНР и ЛНР

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что все фракции Госдумы готовы поддержать поставку вооружений самопровозглашенным республикам юго-востока Украины, если понадобится одобрение парламента.

"Если встанет вопрос (в Госдуме - ИФ), поддержать ли такую инициативу, нужно ли поставлять вооружения на Донбасс, конечно же, вся Государственная дума поддержит", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду вечером.

Заявление сделано после соответствующего предложения "Единой России", которая на фоне снабжения Украины оружием и боеприпасами со стороны стран НАТО выступила за организацию поставок вооружений в ДНР и ЛНР.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев (фракция коммунистов) в эфире "России 24" заявил, что КПРФ полностью поддерживает такое предложение.

Как отметил депутат, Великая Отечественная война длилась четыре года, а война на Донбассе идет уже вдвое дольше.

"Там каждый день гибнут люди, поэтому своевременное и очень правильное решение (о поставках вооружений - ИФ), полностью поддержим", - отметил Тайсаев.

Сергей Миронов Госдума ЛНР ДНР

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