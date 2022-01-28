В ЛНР и ДНР сообщили, какие образцы вооружения там хотели бы получить от РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) перечислили виды вооружений, которые они могут запросить у России, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Если решение о начале поставок вооружения (из РФ в Донбасс - ИФ) будет одобрено, то самопровозглашенные республики могут запросить у России системы радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности "Оса-АКМ" и усовершенствованные реактивные системы залпового огня "Град-М" или "Торнадо-Г", - пишет издание со ссылкой на источники, близкие к военному руководству ДНР и ЛНР.

Это позволит непризнанным республикам лучше противостоять Вооруженным силам Украины в случае обострения конфликта, уточняется в публикации "Известий".

Как сообщал "Интерфакс", в четверг представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) заявил, что для повышения боеспособности войск ДНР необходимы системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

Ранее в партии "Единая Россия" предложили оказать республикам Донбасса помощь в виде поставок отдельных вооружений.