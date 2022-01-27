Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 417 416+3 782 198

Россия отправит запрос странам Запада по поводу соблюдения ими обязательств ОБСЕ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия направит США и всем странам ОБСЕ официальный запрос с требованием объяснить, почему они игнорируют взятые на себя в рамках Организации обязательства, в соответствии с которыми нельзя обеспечивать свою безопасность за счет других, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я предупредил его (госсекретаря США Энтони Блинкена - ИФ), как и наших других коллег, что в самое ближайшее время мы направим им официальный запрос с требованием объяснить, почему они выдергивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую декларацию и Астаны. Надеюсь, в этом случае не потребуется значительного времени, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию", - сказал Лавров журналистам.

Новость дополняется

МИД РФ Сергей Лавров

Новости

Росздравнадзор запретил препарат с барием после смерти трех человек в Петербурге

Росздравнадзор запретил препарат с барием после смерти трех человек в Петербурге

Верховный суд РФ вновь признал законным приговор националистам Тихонову и Хасис

Верховный суд РФ вновь признал законным приговор националистам Тихонову и Хасис

ФРГ обвинила в шпионаже россиянина, работавшего в баварском университете

Правительство РФ одобрило строительство обхода Малых Вязем в составе ЦКАД

Правительство РФ одобрило строительство обхода Малых Вязем в составе ЦКАД

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Петербурге после медицинского обследования погибли три пациента

При правительстве создана оперативная рабочая группа по "омикрону"

При правительстве создана оперативная рабочая группа по "омикрону"

Индекс МосБиржи на открытии торгов снизился на 1,8% под давлением падающих мировых рынков

Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов

Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов

Медведев заявил, что предложения по гарантиям безопасности нужно закрепить документально

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });