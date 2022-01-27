Россия отправит запрос странам Запада по поводу соблюдения ими обязательств ОБСЕ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия направит США и всем странам ОБСЕ официальный запрос с требованием объяснить, почему они игнорируют взятые на себя в рамках Организации обязательства, в соответствии с которыми нельзя обеспечивать свою безопасность за счет других, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я предупредил его (госсекретаря США Энтони Блинкена - ИФ), как и наших других коллег, что в самое ближайшее время мы направим им официальный запрос с требованием объяснить, почему они выдергивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую декларацию и Астаны. Надеюсь, в этом случае не потребуется значительного времени, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию", - сказал Лавров журналистам.

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