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Женщина и ребенок погибли при пожаре жилого дома в Еврейской АО

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожар в жилом доме поселка Николаевка Еврейской автономной области унес жизни женщины и ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в пятницу.

"Огнеборцы локализовали открытое горение и обнаружили двух погибших женщину и ребёнка", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 8:55 местного времени. Пожар заметил сосед, он же позвонил на номер "101" и сообщил, что в доме могут быть люди. Сначала горела веранда, затем огонь перекинулся на дом. Причина пожара устанавливается.

ЕАО

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