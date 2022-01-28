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Минсельхоз не исключил роста цен на безалкогольные напитки в РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз не исключает подорожания безалкогольных напитков в РФ на фоне повышения затрат на их производство.

"На производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости. Таким образом, возможны отдельные случаи пересмотра цен в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем Минсельхоз отмечает, что высокие темпы роста цен на продовольственные товары - это мировой тренд на протяжении двух последних лет. В РФ, благодаря принятым правительством стабилизирующим мерам, эта тенденция носит значительно менее выраженный характер, считает министерство.

Сославшись на данные Росстата, Минсельхоз напомнил, что за 11 месяцев прошлого года производство безалкогольных напитков выросло на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. "Таким образом, данный сегмент является одним из наиболее активно развивающихся в пищевой и перерабатывающей промышленности России", - подчеркивается в сообщении.

Между тем, как сообщили "Известия" со ссылкой на торговую сеть "Верный", cразу несколько лидеров рынка в категории напитков намерены повысить стоимость продукции в феврале. Coca-Сola Co., PepsiCo Inc. и "Сады Придонья" готовы поднять ценник на 7-8%, "Шишкин лес" и "Якобс" - на 20-25%. Среди причин роста стоимости товаров производители указали подорожание сырья, например сахара, а также увеличение тарифов на воду, газ, электроэнергию и другие затраты. Пока ритейлеры не приняли повышений.

Минсельхоз РФ

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