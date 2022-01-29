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В Калининградскую область прибыл новый паром

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Новый двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром "Маршал Рокоссовский" ошвартован в порту Балтийска, сообщили "Интерфаксу" в субботу в портовой службе Калининграда.

По словам собеседника агентства, о постановке судна на линию в ближайшее время говорить еще рано. Должны быть проведены технические работы по его доводке, а также оформлены соответствующие документы. На это уйдет месяц или больше.

Инновационный двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром "Маршал Рокоссовский" построен по заказу и за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт". Строительство велось ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard.

Он будет работать на линии "Усть-Луга - Балтийск". Владельцем парома "Маршал Рокоссовский" является ФГУП "Росморпорт", оператором судна и всей линии - ООО "Оборонлогистика".

Ожидается, что до конца 2022 года на линию выйдет еще одно судно, строящееся в Турции по заказу Росморпорта, - паром "Генерал Черняховский". Предполагается, что суда ежегодно будут перевозить около 2 млн тонн грузов.

Новые паромы позволят повысить транспортную безопасность Калининградской области - единственного субъекта РФ, существующего в виде эксклава.

Автомобильно-железнодорожный паром имеет ледовый класс Arc4. Судно длиной до 200 метров и осадкой около 7 метров рассчитано на перевозку 80 железнодорожных цистерн, 54 полувагонов и 36 грузовых вагонов. На судне также предусмотрено место для 56 автопоездов без перевозки ж/д составов.

В настоящее время на линии "Усть-Луга - Балтийск" работают паромы "Амбал" и "Балтийск", которые уже выработали свой ресурс и часто встают на ремонт.

Калининградская область Росморпорт

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