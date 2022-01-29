В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Очередной сильный шторм ожидают в Калининградской области, объявлено штормовое предупреждение, сообщило региональное управление МЧС.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 30 января на территории области ожидается очень сильный западный и северо-западный ветер до 25-28 м/с, метель.

Очередной шторм будет уже пятым с начала 2022 года. По области уже отмечались нарушения электроснабжения и перекрытие дорог из-за поваленных деревьев, разрушение променадов и береговой черты на морском побережье и другие последствия.

В данных условиях имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций.