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Дума взяла двухнедельный перерыв в пленарной работе из-за "омикрона"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ближайшие две недели из-за пандемии коронавируса Государственная дума не будет собираться на пленарные заседания, а депутаты будут работать в своих регионах.

В соответствии с документом, всего в феврале пройдет три пленарных заседания - 15, 16 и 17 февраля. Пленарные заседания 8 и 9 февраля отменены, вся неделя с 7 по 13 февраля объявлена региональной. Таким образом, следующее пленарное заседание состоится 15 февраля.

После единственной пленарной недели в феврале депутаты снова уедут в регионы на две недели - с 21 февраля по 6 марта.

Постановление о распорядке работы Думы (61700-8) было принято палатой 26 января. Первый вице-спикер Александр Жуков разъяснял журналистам, что такое решение принимается из-за ситуации с распространением штамма "омикрон" и ростом заболеваемости.

Накануне, 30 января, в России были выявлены за сутки 121 228 новых случаев заражения коронавирусом. 617 человек умерли, 28,9 тыс. выздоровели.

Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2022 годаПандемия коронавируса
Госдума Коронавирус

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