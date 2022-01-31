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Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Омске

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Омске глубокой ночью случился пожар на первом этаже пятиэтажного дома на улице Комсомольский городок, погибли два человека, сообщили "Интерфаксу" в областном управлении СК. По факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В областном Минздраве уточнили, что пострадали четверо жильцов дома. Двух мужчин положили в ожоговый центр. Один из них лежит в реанимации в тяжелом состоянии, он получил ожоги более 50% поверхности тела. У второго были обожжены руки, когда он выскочил в подъезд и схватился за горящие перила. Одна женщина отравилась продуктами горения, скоро ее выпишут, отметили в министерстве.

Еще одна женщина в состоянии средней степени тяжести оказалась в отделении травматологии: она спрыгнула с четвертого этажа, получила травму головы, перелом ребер, травму позвоночника и конечностей.

В областном управлении МЧС сообщили, что сигнал о пожаре в пятиэтажке поступил дежурному от очевидца в 3:59 по местному времени (0:59 по Москве) в понедельник. Пожарные вывели из горящего дома 35 человек - как по внутренним лестницам, так и по приставным. Огонь был полностью потушен в 6:27 утра. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Омск Минздрав СКР МЧС

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