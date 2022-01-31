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Неизвестные избили известного общественного деятеля Ингушетии

Нападавшие требовали от него отказаться от видеообращений по поводу определения границы с Чечней

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии выясняют обстоятельства нападения на сопредседателя общественного движения "Мехка-Кхел" ("Народный Суд") Сараждина Султыгова, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

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"Всего преступников было трое, один остался в машине. Двое мужчин зашли в многоквартирный дом в Назрани в районе 105-го массива. Злоумышленники постучали в дверь, после того как ее открыли, они ворвались в квартиру Султыгова, с ходу нанесли ему несколько ударов и завалили слепого пенсионера на пол. Затем один из нападавших ударил его ногой в живот", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нападавшие потребовали от пострадавшего отказаться от видеообращений по поводу определения границы с Чечней. Камеры видеонаблюдения в доме и подъезде четко зафиксировали лица предполагаемых преступников и автомобиль BMW c госномерами соседнего региона, на котором они передвигались. Более того, имеются видеосъемки о маршруте следования иномарки.

Сейчас нападавших ищут правоохранительные органы.

Ранее Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование главы Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в трехдневный срок.

Султыгов предложил Кадырову создать двустороннюю комиссию для определения границ между регионами, посодействовать в восстановлении прав на жилье ингушей, проживавших до боевых действий в Грозном, а также попросил отказаться от критических высказываний в адрес Ингушетии.

Ингушетия Чечня Сараждин Султыгов

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