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Часть жителей Тюмени осталась без света из-за аварии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Тюмени произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части города, сообщила пресс-служба АО "Россети Тюмень".

По предварительной версии, авария могла произойти из-за обрыва провода с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП, добавили в компании.

На место направлены три оперативно-выездные бригады. Предполагется, что в течение часа энергетики введут в строй резервную линию.

В областном управлении МЧС рассказали, что по линии "112" поступают жалобы об отключении света в Заречной части города. По данным местных СМИ, без света остались несколько микрорайонов Заречной части города.

Тюмень МЧС Заречная Россети Тюмень

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