Уроки в школах Петропавловска-Камчатского в среду отменили из-за непогоды

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Занятия второй смены в школах Петропавловска-Камчатского в среду отменили из-за сильного мокрого снега с ветром, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, 2 февраля занятия второй смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменены занятия в учреждениях дополнительного образования краевого центра.

По данным камчатского Гидрометеоцентра, по 2 февраля включительно в нескольких районах региона, в том числе в Петропавловске-Камчатском, сохранится циклонический тип погоды. Идут снегопады, в некоторых районах - сильный ветер, метель.